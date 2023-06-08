各界不斷爆出性騷擾事件，民進黨台北市議員洪婉臻踢爆，台北市公園處已知有6位女性遭丁姓駐衛警性騷擾，包含摸臀、摸胸並傳訊息「愛你，吻你！」等，駐衛警雖已調職但仍有回到該處所，駐衛警今早更威脅要提告。台北市長蔣萬安強調，面對性騷零容忍，絕對不允許官官相護，也不會包庇任何人。

台北市公園處已知有6位女性遭丁姓駐衛警性騷擾，包含摸臀、摸胸並傳訊息「愛你，吻你！」等，引起被害人家庭失和。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北傳真）

洪婉臻指出，公園處轄下處所的女性職員被丁姓駐衛警性騷擾，駐衛警以有靠山、公會代表的權勢和資深資歷，對女姓職員關心，搏取信任後藉機動手動腳，甚至是摸臀、摸胸，並傳「愛你，吻你！」等訊息，引起受害人家庭失和，被告知「不得體」後，仍持續騷擾。有被害人調職後，還以電話詢問，「要不要到你家做針灸？」

公園處女性職員間相互討論，才發現遭受丁姓駐衛警騷擾至少有6人，且駐衛警更稱，要到離職女性家針灸。（台北市議員洪婉臻提供／劉彥宜台北傳真）

丁姓駐衛警2017年到職，到職後半年就發生首起性騷。騷擾時間長達5年，其中有3名女性職員受不了，於去年11口頭申訴，僅搬到新的辦公室，12月再次向公園處申訴，女性職員交談間發現，受害者至少有6名。約12月20日，該名駐衛警調離原處所，但除上下班打卡時間外，仍可以待在原處所。

她說，申訴後僅在公園處內部處理，並無上升到局或府。且調查委員會中，主持會議的主秘郭垣熙僅到場5分鐘後就離開。且郭至該處所宣傳性平，並當眾公布申訴者姓名，該名駐衛警得知後，以關鐵門、將申訴者關在辦公室內進行報復。申訴結果為言詞性騷擾成立，行為騷擾則苦無證據並無成立，最終記丁姓駐衛警2支申誡。

洪婉臻並以台劇《人選之人》舉例，蔣萬安不要嘴上自詡翁文方，私下牽起趙昌澤的手。放任局處無視受害女性的處境，簡直噁心、毫無同理心，且局處恐有瀆職、吃案及包庇。她要求，蔣萬安要對受害女性道歉，處長黃淑如和郭垣熙都要下台，且陳情人不可以被秋後算帳，否則蔣萬安不配當台北市長。

她質疑，上午9時30分召開記者會，約9時助理接獲丁姓駐衛警電話，丁姓駐衛警說，因為媒體大肆報導此事，被迫要提告，但到底是被誰強迫要提告？提告誰？

陳情人哽咽說，丁姓駐衛警長期性騷擾，但公園處全力偏袒加害人，處理態度令人無比心寒，受害人論述被打壓，不斷被質疑出發點，懇請蔣萬安調查真相還給他們公道，性騷擾犯固然可惡，但包庇、顛倒是非的黃淑如和郭垣熙更加不可饒恕。

台北市長蔣萬安回應，絕對不允許官官相護，也不會包庇任何人，絕對是零容忍，也嚴厲譴責相關言論及行為，要求工務局、人事處主動積極了解，查明真相，勿枉勿縱，同時也要求勞動局發文給公園處，了解處理過程，同時對於有職場霸凌的事情，勞檢處也會進行相關查察。

公園處專委陳賢玉回覆，同為女性，表達強烈譴責，也對此非常遺憾。去年接獲3位同仁申訴書後，立即將被申訴人調離原場所，隔天開始啟動性騷調查小組，並開6次調查會議，今年2月結案，言詞性騷擾成立，3月給予申誡2支。且駐衛警已經調離原駐地，只有回去1次拿東西、2次參加活動，且郭垣熙也並無公開申訴人姓名。

勞動局就業安全科專員詹曉慧則說，昨日才知道此事，將請公園處說明，並收集資料送委員會。

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