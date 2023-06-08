台南市警四分局攔查搜索查獲毒品，但過程遭法官指適法有誤。（讀者提供／曹婷婷台南傳真）

毒品列管人口39歲梁姓男子3月間騎機車違規右轉，遇台南警四分局安平派出所長林文宏攔下盤查但拒打開背包，通知父親到場後才同意打開背包，警方發現內藏針筒，卻遭梁父奪包拒警查看，林文宏隨後通知華平、育平2名所長支援，認罪證有遭湮滅之虞逕行搜索，法官事後認適法有誤，檢方以他字案傳喚3所長調查。

警方指出，3名所長都有一定資歷，當下認為該起事件為緊急搜索，事後再向檢察官報告即可，但該逕行搜經台南地方法院以「警察發動逕行搜索，客體限於「處所」，適法有誤，予以撤銷。」裁定駁回；台南地檢署認分局有違反刑訴法搜索之虞，即以他字案7月間傳喚林、高、吳等3位所長調查。

據了解，梁男為毒品列管人口，安平所長林文宏3月間執行巡邏勤務時，發現梁男騎機車違規右轉，在路口攔停盤查，梁男隨即以電話聯繫父親到場，才同意打開黃色背包供警方查看，雙方當場發現梁男背包內藏有注射針筒，但一旁的梁父隨即奪走兒子背包，並夾在腋下，拒絕警方繼續查看。

林文宏隨即請求線上警力，找來華平所所長高世賢、育平所所長吳尚謙等人到場，三人討論後認情況急迫，擔心犯罪證據有遭湮滅藏匿之虞，逕行搜索梁父夾在腋下的黃色背包，並查獲安非他命1包（含袋毛重0.59公克）、毒品吸食器1組及注射針筒1支等，當場逮捕梁男。

警方隨後將梁姓父子帶返所內調查，梁男經初篩呈二級毒品陽性反應，隨後將父子2人依涉違反毒品危害防制條例移送台南地檢署偵辦，至於逕行搜索部分函報台南地檢署。

台南市警四分局長王子雄表示，有關所長因執行勤務遭傳喚調查部分，將依公務人員因公涉訟輔助辦法提供協助及委任律師事宜。他也強調，未來除持續精進員警執法技巧外，也要求處理任何案件務必依法行政、嚴正執法，並注意執法程序。

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