高雄街上出現一部休旅車後車門把桿上懸掛蛇的網袋照片在網路瘋傳，引發熱議，經高雄市動物保護處調查，該車輛駕駛是高市捕蜂捉蛇業務委外廠商人員，當日工作人員趕赴左營區處理民眾通報捉蛇案件，並捕獲蛇種為一般常見「臭青母」，惟該廠商運輸過程未依契約相關作業規定妥善放置蛇隻，後續將追究廠商責任，並要求確實改善，以維護動物福利。

動保處指出，該案是高市捕蜂捉蛇業務委外廠商人員於6月1日接獲民眾通報案件，指住家附近草叢發現不明蛇類出沒，工作人員隨即趕赴現場處理，並順利捕獲一隻「臭青母」，隨即將其置入捕蛇專用網袋，惟於返回工作駐點途中，將該蛇隻連同網袋懸掛於車後門把手，遭網友拍照上傳社群媒體，引發熱議。

動保處表示，經了解當日捕獲蛇隻目前健康狀況無虞，並已轉送屏科大野保所收容，另依高市捕蜂捉蛇相關作業規定，工作人員捕獲蛇隻後運輸過程應妥善安置並符合動物福利場域（通風良好、溫濕度適宜、蛇隻單隻安置），針對廠商所屬工作人員未依相關作業規定執行勤務，後續將依契約規定將追究廠商責任，最重得扣罰契約價金總額之0.5％（新台幣9萬696元），並得終止或解除契約，同時也要求廠商確實改善，以防止類似案件發生。