馬英九基金會規畫7月邀5所大學的陸生來台交流，馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，近日透過學界人士向陸委會表達有此邀約，準備向政府提出申請，但陸委會似有保留之意；對此，民進黨立院黨團表示，台灣開放中國大陸各種不同名義來台都是專案申請，只要合法都歡迎。

馬英九基金會將在7月邀請5所大學的陸生來台，訪問團預定由北大前校長率隊，全程預計9天8夜，將與台大、政大、文化等學校交流，並安排參訪相關縣市，讓陸生更加深入認識台灣，促進兩岸關係和平發展，卻傳出陸委會有保留之意。

民進黨立院黨團幹事長鄭運鵬表示，台灣開放中國大陸各種不同名義來台，都是專案申請，像之前星雲法師，中國大陸有團要來台弔唁，也是透過申請，陸委會將針對這些訪團做把關，判斷這些學生是否有必要和不可替代性。

鄭運鵬說，馬辦要提出申請，馬前總統上次訪問洋洋得意，但中國大陸有政治目的，陸委會會比馬辦小心，會幫他們把關，只要合法都歡迎，希望他們邀請方要提出正式說明。