演藝圈是八卦的發源地，只要有顛覆三觀的消息傳出，都會掀起熱議。女記者侯家瑜近日在節目爆料，，有一位形象看起來很無害的新生代女偶像，實際上「私生活很淫亂」，此話一出讓全體譁然。

侯家瑜近日上節目《小明星大跟班》參加「新生代女偶像私下生活超放肆 男藝人求曝光利用知名女星？！」主題，表示該女偶像曾被拍到與一名男偶像接吻，舉動親密還有私下一同出遊，互動如同情侶，但朋友私下進一步詢問時，女方卻聲稱和男偶像只是朋友，可是私下聚會又會帶男方出席，男方十分貼心在聚會時還會主動幫大家拿餐具，個性溫柔的他還有很多女粉絲。

侯家瑜爆料某新生代女偶像私生活其實很亂。(圖/我愛小明星大跟班 YT)

此外，侯家瑜還爆料該女偶像曾大方坦言很喜歡「沉迷交友約愛」，她透露該女偶像尚未走紅前有穩交的對象，當時卻在飯局上直言很後悔就這樣和一個男生穩定交往，「她覺得很無趣，她想要把握青春歲月，想要跟很多人玩玩看。」，被探索女偶像身分時，侯家瑜直言是團體，「但可以是團體，也可以不是團體」，似乎引起線索空間。

現場來賓聽見後相當驚訝，不過來賓呂文婉也開玩笑表示：「我覺得OK啊，如果重來我們也要這樣，年輕不要留白嘛」，令眾人哄堂大笑，不過她也強調年輕人交友，安全最重要。