在一段感情中，有些男人戀愛久了就會忘了尊重女友，反而開始對女友予取予求，甚至當作傭人使喚，《小鐵星座》運勢專欄分享交往後最愛使喚女友的前4名星座男，依序是水瓶男、處女男、摩羯男、獅子男會把自身觀念套在女友身上，並且不停使喚，讓對方相當傻眼。

▍第4名：獅子男

平時對外人話極少的獅子男，當面對女友時話語就會變得尖酸刻薄。而且獅子座的大男人主義，造就了極度傳統的思想，認為女人就應該要三從四德。就算只是談戀愛，獅子男也會把這個觀念套在女友身上，便會出張嘴使喚女友，加上獅子男通常談話不中聽，更讓女生聽了只想翻白眼。

▍第3名：摩羯男

摩羯男生性懶惰，但他們在追對方時態度會變得非常積極，並使出渾身解數，可是一旦追到手後的摩羯男就會「懶癌發作」，不停的使喚女友做任何事，也享受被服侍的感覺，所以往往過了熱戀期後就只會出一張嘴，如果命令不成還會翻臉生氣。

▍第2名：處女男

處女男在追求對方時，即使對方有缺點讓他們看不慣，也會盡量忍住不去多說，深怕碎念會把心愛的女生給嚇跑，一旦追到手後，會要求女友一起追求完美，便會不停使喚女友做任何事，只為了讓對方成為完美的對象，但往往女友會因為處女男的想法感到心理不平衡。

▍第1名：水瓶男

水瓶男對於任何事都極度挑剔，對於女友總是有著高要求且非常毒舌，而過了熱戀期後水瓶男會變得理性，這時便會給女友許多規定，並同時訓練對方做事能力，如果女友沒做好會開啟毒舌模式痛罵對方，這樣的方式讓女友無法接受，認為自己像傭人般再服侍著水瓶男。