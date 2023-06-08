日本保健藥品「合利他命」深受台灣旅客喜愛，雖然台灣藥局現在也買得到，但因價格較貴，不少人還是選擇去日本掃貨。近日有一位民眾在新北三重區一個跳蚤市場，花了1000元買了三罐「合利他命」，回家才發現買到假貨，除了瓶子的材質不太一樣，藥丸也怪怪的，引起網友討論。

台大前感染科醫師、旅日達人林氏璧在臉書分享日媒報導說，合利他命Alinamin EX Plus強效錠自今年1月，被各大藥妝店列為外國旅客購買最多的產品。台灣好市多2瓶280錠的合利他命售價3799元，平均一罐1900元。

林氏璧指出，在日本一瓶270錠的合利他命價格不定，但是如果看到退稅後4980至5600日圓（台幣1095到1231元）的價格區間，其實就可以出手，因為很划算了。

根據《三立新聞》報導，一位民眾在三重跳蚤市場花了1000元買了3罐合利他命，回家卻發現怪怪的，拿出正品比對，發現正版的瓶子是玻璃製的，他買回家的卻是塑膠瓶；而正版藥丸上印有藥廠名稱，他買到的藥丸上面卻啥都沒有。

貼文引起網友討論，「台灣真的是鬼島」、「怎麼會在跳蚤市場買藥呢」、「真的很夭壽」、「這應該雙方都有問題」、「這樣的價錢一看就不對勁，竟然也敢買」。