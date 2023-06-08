國防部去年5月指出，為應對未來戰爭城鎮戰等趨勢，於2020年已展開新式步槍研發作業，該款新槍暫名為「XT-112新式步槍」，原規劃在2022年8月完成初期作戰測評，但後來延宕至到6月30日才有可能進行測試。但有PTT鄉民指出，國軍現行的作戰步槍T91，在CP值、性價比、實用性等方面，都已經算是很完美了。

據《科技新報》過去報導，目前正由軍備局205廠研發的XT-112步槍，會配備內紅點及先進光學瞄具。陸軍司令部曾指出，該槍採用的先進光學瞄具規劃有1~6X可變倍率，最遠能觀測到1200公尺以外目標，應能有效提升步兵的接戰距離。未來將汰換現行的T91、及後備部隊所使用的T65K2等步槍

另據《太報》5月9日報導指出，國防部2022年5月宣布，要於去年8月結束初期作戰測評，然而國防部發言人孫立方表示，此一測評改到今年6月30日完成。該報導強調，新式步槍XT-112的計畫進度明顯已經延遲10個月。

網友對於XT-112新式步槍也在PTT《軍武版》上進行熱烈討論，有精通槍枝內情的鄉民直言，如果新式步槍還是5.56公釐口徑的限制就在那邊，打不穿的還是打不穿，不換口徑其實就也沒太大意義，T91現在讓官兵加光學瞄具提升就夠巨大了，頂多再把護木什麼的換一下，加裝配件更容易一些就足夠了，「不認為現階段有什麼需要更換的必要」。

另外對T91槍管，該網友也指出，現行使用14.5吋SBR上槍身，同口徑的槍枝提升到20吋，穿甲效果也不會有太大差異。

此外，也有其他鄉民留言，「說真的，以現行T-91來說，已經夠應付99%軍警會遇到的問題，其他長度根本只是增加國軍沒什麼用的後勤更多負擔而已」、「把T91改多邊形膛線，基底還是T91就好」、「把T-91這邊改一下、那邊改一下，名字換一個也沒關係」。