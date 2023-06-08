其中，活期存款利率從之前的0.25％下調至0.2％；2年期定期存款利率下調10個基點至2.05％；3年期定存利率下調15個基點至2.45％；5年定期存款利率下調15個基點至2.5％。

陸媒6日報導，多家國有大行近日先後調降部分存款利率，和前幾波不同的是，該次除了調降人民幣存款利率，美元利率也在其中。專家分析，這樣的做法可降低銀行自身負債成本，同時還可刺激存款轉為消費動能，進而提振經濟。

當日報導指出，該次調整方案的人民幣活期存款利率，普遍下調5個基本點，部分定期存款利率下調10個基點。美元定期存款利率則依不同期限和規模調降，5萬美元（含）以上的一年期定期美元存款利率不高於4.3％，此前，該期別利率最高可達5％左右。

2023年以來受經濟復甦走弱，居民消費和企業投資意願較低，銀行的定期存款顯著增長。中國人民銀行數據顯示，截至4月末，個人存款中的定期及其他存款占比升至71％，較2022年末提升近3個百分點；企業存款中的定期及其他存款占比升近68％，較2022年末提升近2個百分點。