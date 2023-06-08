演出《流星花園》出道的44歲吳建豪，2018年結束與百億千金石貞善（Arissa）5年婚姻，近日傳出與大陸27歲女星虞書欣曖昧，還被網友揪出有情侶信物。昨(7日)台灣狗仔葛斯齊在直播時被問此事不置可否，稱這不算八卦，「真的，這有什麼好胡說八道」，被網友解讀為證實吳建豪新戀情，而今一早，虞書欣工作室便正式發聲明駁斥，並要求對方給消息來源，以方便提告。

吳建豪2013年和石貞善風光舉行婚禮，兩人分分合合交往了7年，外界以為終於修成正果，未料在婚後一年就傳出兩人鬧翻，互退追蹤進行冷戰，後來石貞善才透過律師證實，收到吳建豪寄來兩封離婚協議書，最後決定狠下心放棄這段婚姻，終結痛苦，而吳建豪恢復單身後，則坦言「對家庭仍然保有期待」。

虞書欣演出過《蒼蘭訣》。（圖／翻攝自虞書欣Esther微博）

近日，網友挖出吳建豪疑似與演出過《蒼蘭訣》、《下一站是幸福》的女星虞書欣過從甚密，兩人相差17歲，兩人私下行程也相當雷同，但虞書欣工作室第一時間就否認。昨葛斯齊在直播時被問網友此事，則表示：「這個瓜哪叫瓜，我都不想理它」，接著又說：「真的，這有什麼好胡說八道的」，引來網友質疑葛斯齊是證實了兩人戀情。

今上午，虞書欣工作室再度發聲明，表示虞書欣本人根本不認識吳建豪，昨天才透過品牌好友聯繫上吳建豪工作室，對方稱離譜不願正面回應，虞書欣工作室也尊重對方選擇，「對於有網絡用戶在直播中表示『兩人緋聞為真』，我們不知道其出於什麼立場，如果是從哪裡獲得了不實信息信以為真，希望可以私信告訴我們消息來源，方便我們用法律武器保護自己，不勝感謝」，引來網友回應：「能別造謠了嗎？這對女生來說真的不公平，放過虞書欣吧」、「到底為什麼啊…整整四天了，是壓根不認識的人啊！」、「因為太離譜我一直覺得沒什麼」，而另一個自媒體「超能攝影陽陽」回應：「第一我是去湊熱鬧，第二我說的是事實，第三告那些造謠的就告到底，第四不要把葛的話斷章取義」。

虞書欣工作室發表聲明。（圖／翻攝自虞書欣工作室微博）

超能攝影陽陽澄清葛斯齊是被斷章取義。（圖／翻攝自微博）

而稍早，葛斯齊本人也正式澄清，自己根本沒有證實吳建豪和虞書欣的戀情，無奈「葛斯齊回應虞書欣吳建豪戀情瓜」關鍵字上了熱搜，表示：「我可不想再讓美作請吃漢堡⋯⋯⋯這是哪門子的瓜，『真的』都你們在說，真的是胡說八道！」 ​​​