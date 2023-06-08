嘉義大學一名女碩士生上網爆料遭指導教授多次性騷擾，對方不但大力擁抱她，還會對她十指緊扣、緊盯胸部，她曾提醒過對方，對方回應「不要跟其他人提這個，拜託，以後不會了」，但之後還持續傳訊息稱「有點想你」、「愛你」，而她通報性平會，校方未通過停聘接受調查的要求，讓她崩潰不已；校方今對外回應此事。

該名女子在Dcard曝光受害過程，她本身大學與研究所是同所大學、不同科系，而她的指導教授不但會趁機大力緊抱她，對她十指緊扣看她的指甲，還會挖她的牛仔褲破洞，該教授還會把頭靠在她的肩膀，緊盯她胸前的上衣英文字母，某次她被對方擁抱就直接把手拿開、肩膀移開，事後告知很不舒服，對方回應「不要跟其他人提這個，拜託，以後不會了」。

該女子傳訊息給指導教授稱對方太熱情，抓手、擁抱等行為讓她不舒服，對方回應不知道她會有如此感受，「不應該讓你有這樣感覺，再次向你道歉」；但女子說後來對方仍未改善，甚至會傳訊息稱「現在有點想你呢」、「愛你喲」，她最後選擇向校方申訴，對方致電給她希望撤銷申訴，而校方召開性平會的結果是不會停聘、解聘該教授，她日後在畢業典禮上看到對方直接崩潰爆哭。

該女子在文章中提到，該名教授疑似是慣犯，還是該科系的系主任，如今她已提告，曾情緒崩潰到需打鎮定劑，目前持續在精神科回診，發文痛批性平會真的公平公正嗎，「真的很噁心」；該文章目前在網路上被大肆討論，據ETtoday報導，嘉義大學回應，該名教授自接獲書面通知之次日起至9月10日暫時予以停聘，靜候調查。

嘉義大學回應，校方於今年3月30日下午4時20分知悉此案，在當天下午5時25分完成校安通報，女學生於4月18日提出申請調查，同日學校性平會決議受理，並已於5月8日安排雙方當事人進行調查訪談，以釐清事實，女學生於5月9日向性平會提出調整線上授課之需求，經決議同意採取必要之處置，以保障疑似被害人受教。

嘉義大學一名女碩士生上網爆料遭指導教授多次性騷擾，對方不但多次大力擁抱她，還會對她十指緊扣、緊盯胸部。（翻攝自Dcard）

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