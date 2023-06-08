一名網友透露，有位念電資朋友的爸媽給了500萬，讓朋友自己決定要出國念研究所或是在台灣買房，文章曝光後引起許多討論，大多人秒選出國，「不用糾結眼前利益」、「能出國增廣見聞的機會比買房更少」，也有網友直言，「看個人的發展規劃，如果不清楚目標，出國是浪費錢又浪費青春。」

這名網友在批踢踢發文指出，有位念電資的朋友最近在煩惱要不要出國念碩士，因為朋友爸媽給了500萬，讓他自己決定要去美國念書或當未來買房頭期款；朋友擔心如果去美國念書，沒抽到H1B（工作簽證）的話，在OPT（美國留學生工作許可）結束後就要回來台灣了，3年的稅後薪資存下來也抵不了學費及生活費，「一來一回差了好幾百萬」。

原PO好奇大家會怎麼選，「朋友該勇敢追夢，還是留在台灣研究所就好？」許多網友都認為「當然是出國」、「如果沒去會後悔那就去，有出國念碩士的夢，現在不去以後更沒機會去，房子自己再存錢買就好了」、「有本錢絕對是出國」、「出國，不用糾結眼前利益」、「出國啊，500萬很容易賺，青春只有一次」。

不過也有網友直言，「需要思考這個問題的人，我認為讀書對他的幫助不大，建議買房」、「個人覺得沒有充足的目標，建議不要跑到國外念書」、「這人出國動力應該不大，只是想要高薪體面工作而已。」