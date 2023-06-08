中國國際經濟交流中心總經濟師陳文玲日前撰文指出，不同於川普時期，中美打的是貿易戰，如今科技戰則是拜登政府與中國博弈的主軸。拜登政府通過各項法案，加大對科技創新的投資，目的就是要打贏在人工智慧（AI）時代「科技保衛戰」；而具體做法就是要重塑半導體晶片、稀土、高端電池等產業供應鏈，阻斷中國產業升級。

《北京日報》客戶端報導，陳文玲指出，美國從2008年起就陸續制定各項涉華法案，包括《美國創新戰略：確保我們的經濟增長與繁榮》、2019年國家人工智慧研發戰略規畫》。拜登政府在與中國的科技戰當中，主要採取的是加大對科技創新的投入。

陳文玲舉例，在半導體晶片方面提出500億美元的投資計畫，在1.9兆美元經濟刺激計畫中就包括這筆錢。美國發佈756頁的AI報告，明確提出要在AI基礎研究方面領先世界；人工智慧時代要想保衛美國，必須贏得與中國的技術競賽。更重要的是，美國政府、美國兩黨對中國科技進步的遏制與打擊，已經達到高度的一致。

她稱，截至去年底，美國對中國進行制裁的企業達到279家，具有科技原始研發能力的大學18家，科研機構近20家。所以，美國對中國企業的制裁，最主要是聚焦在科技領域。遭美國制裁的企業當中80％以上是民營企業，包括華為、大疆、海康威視、福建晉華等。

「無論是軍事上還是經濟上，美國與中國競爭博弈的主軸都是科技領域。」陳文玲強調，拜登政府提出要在四個領域重構產業，並且召集產業鏈聯盟會議，和日本等國討論如何在四個領域重構產業鏈。第一個領域是半導體，第二個領域是藥品，第三個領域是稀土，第四個領域是高端高能電池，美國提出重構產業鏈和供應鏈，就是切斷這四個領域和中國的聯繫。