86歲的羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）因疝氣問題動手術，讓外界對他日益脆弱的健康狀況感到憂心，但據傳他今天在接受3個小時手術後已經清醒，看起來神清氣爽。

阿根廷籍的教宗方濟各稍早進入羅馬傑梅利醫院（Gemelli hospital），預料會住院幾天。

為教宗動手術的阿菲利（Sergio Alfieri）醫師告訴記者：「教宗對手術和麻醉的反應都很好，他已經醒了…已能開玩笑。」

為了讓教宗有時間復原，他6月18日前公開接見的行程全部取消。

梵蒂岡新聞辦公室表示，手術「持續了3個小時 ，進行十分順利」。

教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）稍早表示，曾於2021年做過大腸憩室炎手術的教宗患有疝氣，「引發反覆、痛苦和惡化」等症狀。

教宗今天早上在梵蒂岡進行公開接見時，看起來精神很好，他坐在專屬教宗的座駕上，繞了聖伯多祿廣場（St Peter's Square）一圈，向聚集的人群揮手致意。

然後，教宗在警方護送下，搭著他的白色飛雅特500（Fiat 500）座車前往醫院。

教宗在全身麻醉下接受手術。梵蒂岡新聞辦公室表示，作為預防措施，教宗6月18日前所有公開接見都已取消。（譯者：李晉緯/核稿：徐睿承）1120608