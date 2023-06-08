任嘉倫和白鹿劇中譜虐戀。（中天娛樂台提供）

任嘉倫《周生如故》飾演戰功顯赫的小南辰王周生辰。（中天娛樂台提供）

「古裝男神」任嘉倫攜手人氣女星白鹿主演古裝劇《周生如故》，他的古裝扮相深受觀眾喜愛，更有粉絲想把古裝「焊死」在他身上，希望他能「古裝半永久」，就連白鹿也力誇，「他穿了古裝到現場，我剛進組，然後我盯著他，我說超哥我終於明白為什麼大家讓你半永久了，原來是這樣。」

不過任嘉倫對於大家稱他「古裝天花板」，謙虛表示：「我覺得什麼天花板、焊在身上，還是評價過高了，而且我個人覺得天花板並不是一個特別好的形容詞，因為天花板相當於你已經到頂，沒有超越的空間了，我還是希望可以有進步的空間。」

任嘉倫在劇中飾演軍功顯赫的小南辰王周生辰，在進劇組拍攝前一個月，就開始減肥調整狀態。他分享過去體重巔峰曾達87.5公斤，而最瘦時則只有53公斤，「(最重時)因為健身上癮，然後還舉重幹嘛的，就是那種腿也合不上，胳膊也合不上那種，(最瘦時)拍《通天狄仁傑》的時候，就是累到極致。」

除了為戲調整體態之外，他更誇讚這部戲的戲服做得很精緻，其中他更非常喜歡劇裡的一套全黑戲服，「我自認為《周生如故》拍出了我此生拍過最帥的一個鏡頭，穿著黑衣服上樓梯那個，就我認為那個是最帥。」

戲裡他為了國家大義，犧牲自己和愛情，他分享自己的愛情觀，「愛情和事業，我選愛情，愛情你是可遇不可求的，只要相愛就好，沒有什麼克服不了」，事實上他也的確如此，過去在當紅之際他就選擇公開結婚消息，更被虧「英年早婚」，即使是已婚，但他精湛的演技，依然在眾男星中殺出一條血路，獲得超高人氣。《周生如故》，每週一至週五晚間8點在中天娛樂台播岀。