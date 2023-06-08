On this date 2 years ago the Joe Kelly fight club was born.



Joe pummeled some hardo named Tyler Austin. The Red Sox would go on to crush the Yankees in the ALDS that year and go on to win the World Series. Boston won the fight and got the last laugh. pic.twitter.com/r7GzBS84M1 — Jordan Moore (@iJordanMoore) April 11, 2020

Mookie Betts on Joe Kelly-Yankees brawl 🤣



“I’m a lover not a fighter.”



via @BRWalkoff pic.twitter.com/SkpO50h3cT — Jake “Iggy” Ignaszewski (@JakeIggy) June 7, 2023

過去只要上演洋基、紅襪世仇大戰，一場腥風血雨的發展在所難免，曾效力紅襪的明星外野手貝茲（Mookie Betts），回憶起2018年基襪大亂鬥，看著洋基牛棚投手狂奔上前助陣，自嘲當時心境是怕被打。

2018年紅襪主場迎戰洋基，7局上紅襪後援投手喬凱利（Joe Kelly）投出一記時速98英里的速球，擊中了洋基奧斯丁（Tyler Austin）的左背部，顯然是報復先前後者低級滑壘的動作，這也讓奧斯丁當場摔棒丟盔上前幹架，引發雙方大亂鬥，「法官」賈吉（Aaron Judge）仗著高大身子將兩人支開，事後多達4名球員遭到驅逐。

貝茲談當年衝突事件，「我認為紅襪和洋基的競爭關係是體育史上最佳，還記得我們有次火拼，那時我就站在右外野，當觸身球出現時，當下的感受就是，OK，我們來吧。」惹得一旁賈吉忍不住大笑，貝茲繼續說道，「然後每個人都跑到場上，而且你們隊上每個人至少都超過6呎5（約196公分），康雷（Tommy Kahnle）有6呎2（約188公分），但他像是摔角手，貝騰塞斯（Dellin Betances）6呎8（約203公分），更何況還有查普曼（Aroldis Chapman）、格林（Chad Green），他們都在我後面（客隊牛棚在右外野），當一群人狂奔出來，我只能放慢速度，讓他們先過，我是和平主義者，不是來幹架的。」

曾效力紅襪6年的貝茲，經交易來到西岸道奇後，也如願在2020年奪下生涯第2座世界大賽冠軍，美國隊在今年經典賽上，原有望組成卓奧特（Mike Trout）、貝茲和賈吉的豪華外野陣容，不過賈吉因為剛與洋基簽下大約，選擇辭退美國隊。