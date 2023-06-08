過去只要上演洋基、紅襪世仇大戰，一場腥風血雨的發展在所難免，曾效力紅襪的明星外野手貝茲（Mookie Betts），回憶起2018年基襪大亂鬥，看著洋基牛棚投手狂奔上前助陣，自嘲當時心境是怕被打。
2018年紅襪主場迎戰洋基，7局上紅襪後援投手喬凱利（Joe Kelly）投出一記時速98英里的速球，擊中了洋基奧斯丁（Tyler Austin）的左背部，顯然是報復先前後者低級滑壘的動作，這也讓奧斯丁當場摔棒丟盔上前幹架，引發雙方大亂鬥，「法官」賈吉（Aaron Judge）仗著高大身子將兩人支開，事後多達4名球員遭到驅逐。
貝茲談當年衝突事件，「我認為紅襪和洋基的競爭關係是體育史上最佳，還記得我們有次火拼，那時我就站在右外野，當觸身球出現時，當下的感受就是，OK，我們來吧。」惹得一旁賈吉忍不住大笑，貝茲繼續說道，「然後每個人都跑到場上，而且你們隊上每個人至少都超過6呎5（約196公分），康雷（Tommy Kahnle）有6呎2（約188公分），但他像是摔角手，貝騰塞斯（Dellin Betances）6呎8（約203公分），更何況還有查普曼（Aroldis Chapman）、格林（Chad Green），他們都在我後面（客隊牛棚在右外野），當一群人狂奔出來，我只能放慢速度，讓他們先過，我是和平主義者，不是來幹架的。」
曾效力紅襪6年的貝茲，經交易來到西岸道奇後，也如願在2020年奪下生涯第2座世界大賽冠軍，美國隊在今年經典賽上，原有望組成卓奧特（Mike Trout）、貝茲和賈吉的豪華外野陣容，不過賈吉因為剛與洋基簽下大約，選擇辭退美國隊。
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