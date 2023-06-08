炎炎夏日正是腸病毒流行的時機，醫師表示，5歲以下幼童最常得到腸病毒，死亡病例也是以5歲幼童居多，家長應特別留意重症前兆，如嗜睡、肌躍型抽搐、呼吸急促或心跳加快、持續嘔吐，並養成勤洗手等習慣，保護自己也保護家人。

腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，5月底至6月中達到高峰後緩慢降低，9月份開學後會再度流行。台北市立聯合醫院陽明院區急診科主治醫師陳宥騰表示，腸病毒患者以5歲以下幼童居多，約占所有重症病例90％；在死亡病例上，也以5歲以下幼童最多。

陳宥騰表示，在所有腸病毒中，除了小兒麻痺病毒外，腸病毒71型最容易引起神經系統的併發症及併發重症，一般腸病毒感染常見症狀為手足口病或疱疹性咽峽炎。

陳宥騰介紹，疱疹性咽峽炎症狀為突發性發燒、嘔吐及咽峽部出現小水泡或潰瘍，病程為4至6天；手足口病則為發燒及身體出現小水泡，主要分布於口腔黏膜及舌頭，四肢則是手掌及腳掌、手指及腳趾，常因口腔潰瘍而無法進食，病程為7至10天。嬰兒急性心肌炎及成人心包膜炎症狀為突發性呼吸困難、蒼白、發紺、嘔吐，心跳過速，快速演變成心衰竭、休克、甚至死亡。

他表示，腸病毒通常以發病後一周內傳染力最強，患者可持續經由腸道釋出病毒，時間長達8到12週之久。腸病毒感染症沒有特效藥，只能採取打點滴、退燒、止咳等療法，絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症。

陳宥騰提醒民眾，記得養成勤洗手習慣，也要均衡飲食、適度運動及充足睡眠，也要留意居家環境衛生清潔及通風，避免在流行期間出入人潮壅擠且空氣不流通公共場所。此外，家長餵新生兒前應洗手，餵食母乳可提高抵抗力，兒童玩具也要經常清洗與消毒。