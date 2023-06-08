美國在台協會（AIT）主席羅森柏格（Laura Rosenberger）5日訪台，預告將會晤2024總統大選各政黨參選人。由於民眾黨主席、總統參選人柯文哲4日到8日出訪日本，回國後9日在高雄有行程。據了解，雙方安排9日傍晚在高雄會面。

據了解，柯文哲9日到高雄、屏東演講，行程緊湊，因此AIT配合柯文哲行程，預計在高雄餐敘。柯文哲8日上午被問起羅森柏格是否有安排見面？他表示，有啊，這個到現在為止算是機密嗎？

柯文哲說，因為他今天晚上回台灣以後來還要去高雄2天，明天演講全部在高雄，「那如果她要見我的話，那只好請她移樽就教到高雄去」，不然他人在高雄也沒辦法。

至於想跟羅森柏格談什麼？柯文哲說，其實要談的話，在他1個月前在華盛頓跟他見面，大概都跟她談過，一個月前他訪問華盛頓的時候，當時美國國務院、國安會，就已經很清楚講說，他們對於這次台灣的選舉一定保持中立，只希望說不管將來誰當選no surprise。

柯文哲表示，「我說這沒問題啊，而且我當時已經跟他保證，我認為啦，我個人相信，將來台灣不管誰執政，台美關係不會改變」，這個他都已經在1個月前訪華盛頓的時候，都已經表達得非常清楚。