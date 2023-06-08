財政部8日於行政院會報告指出，全民普發現金6000元共計5種發放方式，截至6月6日止，已超過2224萬人請領，逾9成4民眾透過多元管道領取普發現金，最終領取期限至10月31日止；財政部提醒，今年10月1日至12月31日於國內出生的國民，其父或母符合普發現金領取資格者，納入普發現金發放對象，其領取期限至明年1月31日。

財政部指出，去年度中央政府總預算稅課收入實徵數大於預算數，依據疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例規定，規劃於今年度辦理全民普發現金6000元，讓民眾共享經濟成果。

本次發放方式採「登記入帳」、「ATM領現」、「郵局領現」、「直接入帳」及「造冊發放」5種方式。「登記入帳」於3月22日開放登記，且陸續於4月10日及4月17日分別開放「ATM領現」及「郵局領現」作業。截至6月6日止，已超過2224萬人請領，逾9成4民眾透過多元管道領取普發現金。

為讓民眾即時取得普發現金正確資訊，財政部指出，日前建置「全民共享普發現金」宣導網站，同時為便利民眾諮詢並協助領取現金，結合民間力量，透過客服專線服務，同步自3月20日上線，截至6月6日止，網站累計點擊次數達4979萬次、1988客服專線服務逾55萬件，滿意度達98％以上。

財政部提醒，普發現金領取期間至今年10月31日止，尚未領取的民眾請記得於期限內領取，若想免出門，可採登記入帳方式，且24小時均可上網登記；另為讓更多目前孕產家庭和孩子分享經濟發展成果，今年10月1日至12月31日於國內出生的國民，其父或母符合普發現金領取資格者，納入普發現金發放對象，其領取期限至明年1月31日。

此外，財政部提醒，政府不會發簡訊或電子郵件通知領錢或登錄，也不會電話要求到ATM或網路銀行操作轉帳，請民眾務必提高警覺，千萬不要上當，以免個資被竊或遭詐騙。如遇可疑網站或訊息，立即撥打165反詐騙專線，全民共同防堵詐騙事件。