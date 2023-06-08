龍邦正式入主泰山後，詹家一直拒絕承認，並提告選舉無效法律層面行動，並提假處分禁止新任董事行使職權，今日也拒絕提供董事會開會場地，因此雙方在公司的門外爆發口角，使得董事會只能在公司的門口召開。

今日董事會共有6位董事出席，劉偉龍獲得全票當選，擔任泰山新的董事長。

泰山董事會後，董事長劉偉龍指出，今日泰山公司第23屆董事陸續抵達開會地點時，赫然發現泰山公司總管理處大門深鎖，門外並聚集大批宣稱為泰山公司員工不明人士阻擋董事會進行，企圖干擾董事會議事，過程中更發生身分不明人士掀翻董事會議事桌椅、對在場工作人員大聲咆哮、紊亂現場秩序等衝突情事，所幸董事會最終排除萬難順利召開。

劉偉龍強調，5月31日泰山選出第23屆董事及獨立董事後，詹景超的董事及董事長資格即隨之消滅，不料詹景超竟不積極交接職務，反持續冒用泰山公司董事長之名發布不實公告，不僅於日前違法宣稱總經理蔡政達職務已遭暫停，今又阻撓第23屆董事召集第一次董事會、唆使不明人士佔據泰山公司接待大廳，所作所為荒腔走板。

劉偉龍強調，泰山公司今日董事會選任新任董事長劉偉龍，詹景超偽以泰山公司名義的所作所為均與泰山公司無涉，泰山公司亦否認其效力，對詹景超種種違法行徑，公司必將嚴究其法律責任，絕不寬貸！