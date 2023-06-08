雄獅股價自3月中上攻，隨著觀光股再成資金關愛焦點，近期持續震盪向上，今（8）日開高後一度勁揚6.05％至201.5元，首度站上200元關卡、改寫上市新高價，惟隨後漲勢在賣壓出籠下收斂，鄰近午盤維持逾2.5％漲幅。

雄獅受惠國境開放後出國旅遊人數大增、國旅高單價商品持續熱銷、成本控管效益顯現，首季合併營收32.91億元創近3年高點，約恢復疫前2019年同期45％。歸屬母公司稅後淨利0.93億元、每股盈餘1.08元，終止連11損、雙創近4年高點。

雄獅先前法說時表示，首季復甦動能受限航班運量，仍集中於日本等主力產品線，但原先預期動能將趨緩的國旅需求持續暢旺，使整體恢復狀況優於預期。由於第二季接團量狀況仍然不錯，預期營運可望逐季好轉，全年營收恢復至疫前逾5成水準應無問題。

雄獅發言人賴一青則指出，目前旅客的平均團費較於疫前高出2成，航空公司的航班運量恢復狀況仍是關鍵。扣除中國大陸後，第二季航空公司整體航班運量已恢復至疫前8成，機位供應量較首季多出逾5成，對於帶動營收成長樂觀其成。