▲教練指導同學如何「走繩」，增加未來在野外求生的技能。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲同學體驗走繩努力維持平衡。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲教育處計畫補助攀樹設備，使同學有機會在校園內安全學習體驗攀樹。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲同學體驗攀樹。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

▲同學體驗攀樹課程結束後大合影，相當有成就感。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

因應12年國民基本教育與「108新課綱」的推動與實行，基隆市政府自第110學年度起補助學校辦理「藝能充電站-教學設備補充計畫」，讓市立國中小充實並改善藝能類的教學設備。教育處表示，市府在111學年度推動第二階段計畫，針對「藝術領域-視覺藝術科」與「綜合活動領域-童軍科」每一案補助5萬元，目前已經補助本市15所國中與37所國小總經費將近250萬元。教育處長劉美蘭表示，將持續推動補助計畫，讓學生學習生活更豐富。

以瑪陵國小為例，其申請購入陶藝迷你拉坏機，在視覺藝術的學習領域中手拉坏課程算是少見。教師引導學生從認識製陶技法與感受陶瓷品的特色，從開心的玩泥巴、捏陶、拉坏，喚起學習陶藝美學的渴望和喜悅。

當大家開始上手拉坏機操作時，教師在不同階段都很耐心地反覆提醒注意事項，同學們表示陶藝課程相當特別，也很開心有機會可以體驗。其中最難忘的是操作過程中，因為沒有固定好陶土，不小心讓陶土從手拉坏機「飛出去」的趣事。

此外中山高中及南榮國中等7所學校，則透過計畫添購走繩及攀樹裝備，在童軍課程中結合戶外探索活動進行相關課程體驗。

中山高中鄭裕成校長說：「走繩雖然離地不遠，但講求的是學生之間的信賴感，以及對自己的信心，即便搖搖晃晃，只要願意堅持、相信夥伴，一定可以完成自己設定的目標。」。實際參與攀樹體驗的同學則表示：「沒想到在學校裡，竟然有另類親近大自然的方式，我們可以自行決定想要抵達的位置，也不用設限高度，只要完成可以達到的地方，也讓我更有信心持續下去！」

教育處長劉美蘭表示，市府致力提供完善的學習資源，透過「藝能充電站-教學設備補充計畫」，在藝能科有更多元的學習體驗，也期待藉由教師將教材教具等融入現場教學，讓學生學習到的能力更加實用。之後將持續推動計畫，第三階段將補助學校採購『健康與體育領域-健康教育科』及『綜合活動領域-家政科』的相關教學設備，使本市的教與學更豐富、更精采。