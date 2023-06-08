迎接畢業季，高雄市勞工局將於10日上午與經濟部加工出口區管理處合作，在楠梓科技產業園區莊敬堂舉辦「創薪起飛、魅力高雄」現場徵才活動，共有超過1200工作職缺。為鼓勵民眾及早到場，前150名領取求職登記表者將可獲得「求職好運刮刮樂」兌換精美獎品。

「創薪起飛、魅力高雄」徵才活動，將於10日上午9時至12時，在楠梓科技產業園區莊敬堂登場，由高市勞工局與經濟部加工出口區管理處合辦，各產業類別超過30家廠商所釋出的工作職缺，將可提供多樣的就業媒合機會，包括穎崴科技、群創光電、日月光、強茂等知名大廠，還有星巴克、添好運、新光三越等知名服務業，職缺內容有各產業工程師、技術員、儲備幹部、服務員等超過1200個以上的工作機會。

勞工局提醒，為方便求職民眾提早選擇合適的工作，徵才活動職缺資料已公布於勞工局訓練就業中心網站，求職民眾可上網瀏覽職缺並填寫線上電子履歷，活動當天可立即透過身分證條碼掃描，快速列印求職登記表。另外，為鼓勵民眾及早到場，勞工局也推出早鳥活動，前150名領取求職登記表者將可獲得「求職好運刮刮樂」兌換精美獎品。