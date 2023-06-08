距離北約組織峰會（7月11日）還有一個月時間，是否允許烏克蘭入會已成為近期熱門話題，目前北約各成員國的態度依然相當分歧，支持將烏克蘭納入北約的前秘書長拉斯穆森（Anders Rasmussen）示警，如果不能為基輔提供實質的安全保障，他擔心部分成員國恐怕將自行派兵，協助烏克蘭作戰。

根據《衛報》7日報導，拉斯穆森目前擔任烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的官方顧問，過去一段時間以來，他遊走於歐洲和華盛頓，為烏克蘭加入北約做準備。他指出，如果北約無法為烏克蘭提供一條通往成員資格的明確道路，很有可能部分國家，像是波蘭，將單獨採取行動。

北約前秘書長拉斯穆森曾於今年1月訪台，提到歐洲國家也能在助台防衛上提供一臂之力。（圖／中央社）

「我們不應該低估波蘭人的感受，他們認為西歐國家長期以來都沒有聽取他們對俄羅斯真實心態的警告，」拉斯穆森說。他也指出，一旦波蘭參戰，其他波羅的海國家可能也將跟進。

拉斯穆森認為，烏克蘭應該獲得書面安全保證，內容涵蓋情報共享、聯合軍事訓練、加強彈藥生產、與北約的「相互操作性」（interoperability），以及足以阻止俄羅斯擴大進攻的武器來源。

不過此刻討論烏克蘭入會的聲浪仍相當分歧，除了愛沙尼亞、立陶宛等國表態支持，法國總統馬克宏上週（5月31日）也一改過往態度，力挺將烏克蘭納入北約。德國則是明確表示，不能接受處於戰爭狀態的國家加入；現任秘書長史騰伯格（Jens Stoltenberg）則說，烏克蘭將成為北約一員，但並未給出明確時間。