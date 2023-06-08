性騷擾案連環爆，國家電影及視聽文化中心現任董事長7日遭指控為性騷擾慣犯，對此，文化部回應，「將以嚴肅謹慎方式處理」。
知韓文化協會執行長朱立熙7日深夜在臉書發文，點名國影中心現任董事長是性騷擾慣犯，有多名女主播、女記者受害，他認為，文化部的公帑是來自人民的稅金，不應該用在豢養這種淫魔的身上。文化部一早發出回應表示，將以嚴肅謹慎方式處理。
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