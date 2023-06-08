花蓮縣吉安鄉仁安村位在低窪處且無排水溝，每逢大雨必淹水，卻有業者預計設置「開心養雞場」跟屠宰場，村民擔心運作後恐帶來污染，不滿成立自救會，並在今天上午前往縣政府與縣議會門口拉布條舉旗抗議，希望府會能達成「縣府召開的說明會，輔導業者搬至適合場域設場」的訴求。

花蓮縣吉安鄉仁安村位在低窪處且無排水溝，每逢大雨必淹水，卻有業者預計設置「開心養雞場」跟屠宰場，且進度已達7至8成，引發村民不滿成立自救會。（反對海濱段設立養雞屠宰場自救會提供／羅亦晽花蓮傳真）

據了解，業者預計在仁安村海濱段設置屠宰場與養雞場，面積約1500坪，2018年至2020年間陸續提出申請獲縣府核可後開工起造，不過村民直到今年2月見施工處掛牌才得知此事，認為業者從未向地方說明，加上村莊位處低窪地區且村內沒有排水溝，擔心居住環境未來恐受血水、雞糞影響，並在3月12日成立自救會，要求業者撤離。

花蓮縣吉安鄉仁安村位在低窪處且無排水溝，每逢大雨必淹水，卻有業者預計設置「開心養雞場」跟屠宰場，且進度已達7至8成，引發村民不滿成立自救會。（反對海濱段設立養雞屠宰場自救會提供／羅亦晽花蓮傳真）

榮道明得知此事後，3月20日舉辦說明會，解釋屠宰場與養雞場相關事宜，並強調「場內設施一切合乎相關法規」。他說，屠宰場一天宰殺量約落在500至600隻，污水經過濾達到流放標準才會排放，場外會加裝陰井供污水沈澱；養雞場採友善放牧飼養，空間雖大，但最多僅飼養300至400隻特色雞種，四周會做水溝讓污水流向污水池，場內以粗糠墊底，盡可能降低臭味污染，

花蓮縣吉安鄉仁安村不滿業者在村內設置養雞屠宰場，今上午在縣政府門口拉布條舉旗抗議。（羅亦晽攝）

由於自救會不滿業者說法，加上當地近日不時發生強降雨，屠宰場與養雞場外頻頻淹水，村民眼見工程已完成7至8成，擔心未來運作後恐對地方帶來莫大的影響，逾50名成員今天上午到縣府門口舉旗抗議，並將陳情書遞給縣府農業處長陳淑雯，接著再一路步行到議會門口，高喊「愛花蓮、護家園、拒絕污染源」，再將陳情書遞交給議會秘書長陳德惠。

花蓮縣吉安鄉仁安村不滿業者在村內設置養雞屠宰場成立自救會，自救會長林薛華（右）今上午將陳情書遞交給縣府農業處長陳淑雯（左），希望能召開說明會，輔導業者搬至適合場域設場。（羅亦晽攝）

自救會長林薛華表示，仁安村是未來觀光發展重要的黃金海岸，真的不適合設屠宰場與養雞場，且未來運作不僅造成地方水源污染，雞糞臭味更影響村民及市區居民的生活，公部門得知此消息卻沒有立即處理，業者也不能僅憑一句「合法」就一直做下去，因此今天才會直接向主管單位反應，希望縣府能召開一場正式的說明會，輔導業者搬遷至適合設場的地方。

花蓮縣吉安鄉仁安村不滿業者在村內設置養雞屠宰場成立自救會，自救會長林薛華（前右）今上午將陳情書遞交給議會秘書長陳德惠（前左），希望「縣府召開說明會，輔導業者搬至適合場域設場」。（羅亦晽攝）

陳淑雯表示，業者均合乎規定設場，針對陳情民眾訴求，縣府仍會依規定盡速審議辦理，希望能達到環境、產業互惠共好的願景。陳德惠希望縣府在尚未解決當地民眾的疑慮前，應妥善協調業者與地方充分溝通，秉持依法公正行事，強調議會會好好把關，為村民爭取最好的權益。

花蓮縣吉安鄉仁安村位在低窪處且無排水溝，每逢大雨必淹水，卻有業者預計設置「開心養雞場」跟屠宰場，引發村民不滿成立自救會。（反對海濱段設立養雞屠宰場自救會提供／羅亦晽花蓮傳真）

曾任吉安鄉長的縣議員黃馨則不希望屠宰場與養雞場對地方形成汙染，因此排水的問題必須解決，雖然是兩回事，但道路和排水本來就是縣府必須做的事情，除希望縣府能謹慎處理，她也會持續關心進度。