台劇《不良執念清除師》開播後創下好口碑，上個月播出完結篇，獲得PTT鄉民一面倒推薦「從頭到尾都好好看」，近來有網友在爆料公社分享在綠色人行道上，有父親牽著小孩的白色路標圖，接著附文寫上：「懂的都懂」，立刻引起熱烈討論。

《不良執念清除師》劇情講述因為場交通事故，獲得靈體能力的少年的一連串遭遇，劇中一單元描述人行道路標父子的故事，主要是某天兒子被人拐走，父親委託飾演男主角的曾敬驊協助找小孩，除了帶出一連串催淚劇情，編劇將路標人型化與主角們進行互動，過程可說是相當有趣，角色設定讓觀眾印象深刻，如今有網友在爆料公社分享爸爸牽小孩的白色路標圖照片，接著寫上：「懂的都懂」。

網友分享爸爸牽小孩的白色路標圖照片掀起熱議。(圖／爆料公社二館臉書)

這篇PO文隨即掀起看完電視劇的網友熱烈討論，紛紛留言：「舖柏油要小心，不要壓到大人」、「還記得小時候的都市傳說」、「不要踩到他的兒子啦」、「看完電視劇後在路上看到都會閃過去，怕去踩到他們」、「現在在路上看見都會繞道，怕踩到人碩」、「不可以惹到鄭人碩，不然家會……」、「「那個戴帽子的(鄭人碩)還兇得很勒」。