國民黨台南市議員蔡育輝本月4日服務處喬遷，台南市議員周嘉韋、蔡筱薇及李宗翰今天抨擊其巧立名目向公務人員索取設備、禮券甚至現金，蔡育輝回應，自己從政清白，從未強取豪奪，他坦蕩蕩，且擔任6屆議員以來第一次整修、喬遷服務處並發邀請函，強調這是正常社交往來，跟大家也都是良性互動。

民進黨團上午指出，蔡育輝上周日搬遷服務處，標榜成立六星級服務中心，廣發邀請函向台南市府各局處首長要求「惠賜」設備及用品，還向簡任官員要求5000元至20000元的現金或禮券，價值總額至少超過30萬元，據傳「惠賜不足還會被電話關切」。

蔡育輝強調自己擔任6屆議員以來清白，並未強取豪奪，「這種說法太離譜」。（曹婷婷攝）

蔡育輝說明，往來互動好及有交情的局處首長或單位，彼此禮尚往來，屬人之常情，他說，各局處首長都有特支費，也偶爾會到服務處開會，他也希望能提供好一點的處所，也提供民眾更好的服務，大家來服務處坐，也能喝杯咖啡、吃個點心，感受也不一樣。

蔡育輝強調，自己擔任6屆議員以來，第一次斥資約40萬元整修服務處並喬遷，發邀請函目的很簡單，也是希望局處人員能多少捐助費用，但絕對沒有強制索求多少金額，好比有些人跟他關係好，就送好一點的禮品，大家都是基於禮尚往來的良性互動。

民進黨黨團表示，從沙發、冷氣、桌椅、 咖啡機、製冰機、風扇甚至電冰箱等都囊括其中，但從現場照片可見，這些受贈物品根本不在服務處，質疑蔡育輝透過設立服務處向官員索取物品及贊助，已是慷全民之慨，甚至還可能私藏為個人私用或變賣，恐涉違法。

黨團也要求蔡育輝公開公布喬遷各局處及公務人員惠贈的項目，讓市民得以檢視，並請國民黨主席朱立倫出面解釋，台南市議會黨團書記長這樣的行為是否可受全民公評？