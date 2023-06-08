日本東京電力公司早前開始向福島第一核電站核污染水排海隧道中注入海水，為啟動「核廢水」稀釋入海計畫做準備。香港環境及生態物流局局長謝展寰指出，一旦日方啟動排放廢水，港府必定會採取嚴厲措施，禁止福島一帶沿岸最高風險縣份的水產品的進口，以及對其他有風險縣份水產品的進口實施嚴厲管制。

謝展寰撰文指稱，將對其他仍可進口的日本食品加強檢測，食安中心亦已由4月中起逐步加強對日本進口食品的輻射檢測，特別是增加水產食品的檢測和針對特定放射性核素的測量。

他又稱，日本政府無視國際社會的強烈關切，一意孤行強推福島核廢水排海，違背國際法義務，危害海洋環境和公眾健康，絕非負責任國家行為。環境局多番向日本當局和日本駐港領事表達極度關注，表明在國際社會未有共識前，日本不應單方面將福島核電站廢水排放至海洋。

謝展寰也告訴日本駐港領事，香港政府正計劃為經淨化的生活污水尋找用途，例如為花木灌溉或清潔地方等，若日本政府對經處理的核廢水安全有信心，理應在本國尋求如灌溉或其他用途，而不是排入公海，引起大範圍食物安全的風險。

他續稱，當局也與本地相關業界，包括日本食品進口業界和餐飲業界等保持聯繫，讓業界更好掌握排放計畫最新情況，以及政府為保障食物安全而可能會採取的進口管制措施。早前亦與本地漁民團體代表會面，了解到漁民擔心排放計劃會影響市民對水產品的信心，影響生計。

他強調，香港與日本距離遠，估計香港一帶水域受核廢水直接影響的風險不大，但萬一出現情況因廢水排放導致市民對水產的需求大減，嚴重影響漁民生計和持續運作，甚至需要轉型，可以透過現有的貸款計畫及「漁業持續發展基金」為本地漁民提供財政支援。