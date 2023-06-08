天后「Jolin」蔡依林日前登上日本最強YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」，選唱獲得第30屆金曲獎年度歌曲的《玫瑰少年》，而該支影片目前已衝上台灣YouTube發燒影片冠軍，點閱也衝破百萬，對此，蔡依林發文透露錄音內幕，更直言「太變態了，太折騰了，有病！」

日本YouTube音樂頻道「THE FIRST TAKE」由於該節目特色在於只能錄製一次，過去還曾有歌手當場忘詞，可見挑戰性極高，也相當考驗歌手的實力，而蔡依林事後也分享，這次錄音她是使用錄音大師渡邊省二郎和他私藏的ELA M25麥克風「讓我喜歡上呼吸， 卻抱著成也呼吸敗也呼吸的謹慎走進攝影棚」。

她接著提到，在工作人員圍繞著她調整燈光、攝影機角度、麥克風高度時，她則在檢查耳反裡的節拍器，確保聲音品質，還「一邊叨念祈禱待會歌詞不要出包 （一個詞忘，會全忘的天份），舌頭不要打結 ，不要閉眼陶醉太久 （可能會撞到麥克風）」小心翼翼地準備著。

等到倒數計時結束，錄音間的門關上後，一瞬間她感覺自己置身楚門的世界，只剩下她與自己的呼吸聲「沒有任何多餘的空間」，迅速進入狀態後，她將自己交給音樂「像是和自己約定好了才吐了口氣」而待錄製結束，她一走出錄音間，就狂嗑帶去日本當伴手禮的澎玉芭樂乾「不明就裡擅自一根接著一根，邊吃邊大喊『太變態了』、『 太折騰了』，『有病』，一直傾瀉，至今回憶起，依舊難忘那天冰凍焦點的任務」。

文中最後，蔡依林感謝她的經紀團隊，能在緊張的情況下保持冷靜，也感謝同事的陪伴，以及完成錄音的製作人陳君豪、吉他手，並提到這次錄製的感想「first take的簡單純粹，如同人生一趟旅程，在短短的時光，一個人來一個人走， 真心真心感謝夥伴們總圍繞歡笑怒罵，為彼此的旅程添加無限色彩」。