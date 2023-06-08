劉偉龍並強調，在第一次董事會選任董事長後，即行進行變更登記，有關公司大小章等情事一切依法辦理，至於總經理人事會在6月16日第二次董事會進行派任。

龍邦在5/31股臨會董事全面改選成功入主泰山後，泰山公司派動作不斷，前董座詹景超團隊，除了提假處分禁止新任董事行使職權、提告選舉無效等法律層面行動外，也拒絕提供董事會開會場地；同時在第一次董事會召開前夕揚言6月19日選舉無效開庭前拒絕承認任何新選任董事。

儘管公司派拒絕提供場地與會議室，但今8日一早龍邦劉偉龍等仍依七天前開會通知提前赴泰山公司開會，因此雙方在開會現場泰山公司門外一度爆發口角推擠，更有保全掀翻桌子，最後新任董事只能在十樓泰山公司門口開董事會。

劉偉龍會後說明，董事會9席董事出席共有6位董事超過三分之二席推選劉偉龍擔任新任董事長，會前劉偉龍亦電話通知原公司派詹家代表董事陳諾樺、王添盛、獨董黃慧萍等人，但陳諾樺與黃慧萍均未接電話，王添盛表明人在台中趕不回來。