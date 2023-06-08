捷迅副總葉子菁表示，隨著愈來愈多電子業通過庫存壓力測試，開始出貨，目前新訂單能見度從下半年看到明年第一季，還有電商貨陸續接到測試單開始出貨，為年底季節性大量出貨預作準備。

捷迅累計前5月營收13.15億元，跟去年同期比較減少41.35％，年減幅持續收斂。目前台灣到美國航空運費每公斤約100元（含燃油附加費41元），已回到疫前水準。

《電子零件》博大前5月營收年增22.41% 訂單到10月沒問題
《半導體》力成營收4連升 前5月年減25%
《其他電子》閎康5月營收4億、年增43.42% 業績續增長可期
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