捷迅副總葉子菁表示，隨著愈來愈多電子業通過庫存壓力測試，開始出貨，目前新訂單能見度從下半年看到明年第一季，還有電商貨陸續接到測試單開始出貨，為年底季節性大量出貨預作準備。
捷迅累計前5月營收13.15億元，跟去年同期比較減少41.35％，年減幅持續收斂。目前台灣到美國航空運費每公斤約100元（含燃油附加費41元），已回到疫前水準。
電子業新訂單開始拉貨！貨代業捷迅（2643）公布5月營收2.71億元，月增17.12％、年減42.14％，從谷底反攻，主要是站在趨勢浪頭上的AI相關伺服器、網通，及電動車零組件、遊戲機等產業新訂單拉動，預期第三季航空貨運逐步爬升，第四季傳統旺季可期。
捷迅副總葉子菁表示，隨著愈來愈多電子業通過庫存壓力測試，開始出貨，目前新訂單能見度從下半年看到明年第一季，還有電商貨陸續接到測試單開始出貨，為年底季節性大量出貨預作準備。
捷迅累計前5月營收13.15億元，跟去年同期比較減少41.35％，年減幅持續收斂。目前台灣到美國航空運費每公斤約100元（含燃油附加費41元），已回到疫前水準。
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