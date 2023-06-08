電子業新訂單開始拉貨！貨代業捷迅（2643）公布5月營收2.71億元，月增17.12％、年減42.14％，從谷底反攻，主要是站在趨勢浪頭上的AI相關伺服器、網通，及電動車零組件、遊戲機等產業新訂單拉動，預期第三季航空貨運逐步爬升，第四季傳統旺季可期。