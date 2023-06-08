桃園國際機場8日上午在管制區機坪道路上發生一起連環追撞車禍，一輛油栓車因駕駛未注意前方車況，撞上兩輛停止在外交通道上等待班機後推的地勤車輛，三輛車推撞在一起，所幸現場無人傷亡，也無設施設備受損，桃機公司航務處及航警局到場處理後，隨即進行路面清理並將車輛移置，8時50分便開放車道通行，車禍事件也未造成班機廷誤。（讀者提供）

桃園國際機場8日上午在管制區機坪道路上發生一起連環追撞車禍，一輛油栓車因駕駛未注意前方車況，撞上兩輛停止在外交通道上等待班機後推的地勤車輛，三輛車推撞在一起，所幸現場無人傷亡，也無設施設備受損，桃機公司航務處及航警局到場處理後，隨即進行路面清理並將車輛移置，8時50分便開放車道通行，車禍事件也未造成班機廷誤。（讀者提供）

桃園國際機場8日上午在管制區機坪道路上發生一起連環追撞車禍，一輛油栓車因駕駛未注意前方車況，撞上兩輛停止在外交通道上等待班機後推的地勤車輛，三輛車推撞在一起，所幸現場無人傷亡，也無設施設備受損，桃機公司航務處及航警局到場處理後，隨即進行路面清理並將車輛移置，8時50分便開放車道通行，車禍事件也未造成班機廷誤。

初步了解，上午8時28分於第一航廈B3機位外側，一輛文久公司的油栓車由B4停機位方向往B1停機位行駛時，因B1有星宇航機後推離場，中油公司油栓車及桃園航勤清廁車依車道管制員指示，依序停止在外交道上等候，因文久公司的油栓車未注意前方車況，駕駛剎車不及，推撞前方桃園航勤清廁車及中油公司油栓車，該路段行車速限為40公里，事故車輛並未超速，調查後隨即進行路面清理及車輛移離作業，8時50分開放車道通行，本事件無人員受傷，亦無設施設備受損，未影響機場營運。

為維護機場空側之行車秩序及航機、車輛、人員安全，桃園機場公司也將加強宣導作業車輛及人員遵循相關規定，保持適當之行車安全距離，確保行車安全。