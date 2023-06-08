43歲的吳小姐因不慎扭傷腰部，剛開始只有下背痛，未料時間漸長，右側屁股和大腿後側延伸到小腿和腳底都有痛感，走路跛腳，無奈只能到診所就診，不過，服用藥物和復健治療4周後，症狀都沒有改善，只能到醫院求助，經診斷後是椎間盤突出，壓迫到神經。

恩主公醫院骨微創團隊主治醫師姜志勇指出，椎間盤是每節脊椎骨間的軟骨組織，上下各有一片軟骨夾住中間的髓核及纖維環，髓核會被像年輪一樣一層一層的纖維環包在中間，因此椎間盤突出不是整塊椎間盤脫離脊椎，而是中間的髓核因長期受壓被擠出，常見的突出部位有頸椎與腰椎。

姜志勇說，椎間盤突出發作時，周邊肌肉和關節會有連續或間歇發生的酸痛、僵硬甚至痙攣，若壓迫到神經會出現麻麻痛痛的感覺，長時間會導致肌肉無力或萎縮，造成手腳行動不便，嚴重會大小便失禁和癱瘓。

不過，大部分的椎間盤突出會自行痊癒，患者通常會先嘗試保守治療，像是休息、維持正確姿勢、服用藥物、熱敷、電療及復健，若保守治療6至8周沒有明顯改善，建議手術切除凸出的椎間盤。姜志勇說，手術有分傳統手術與脊椎微創內視鏡手術，隨著脊椎內視鏡發展，微創手術可放大影像，讓醫師看得更清楚，避免損傷周邊神經，且傷口僅有1.5公分，恢復快速。

姜志勇說明，本次案例中的吳小姐就是採用脊椎微創內視鏡手術，術後當天就可下床行動，順利出院，術後2周還可回到辦公室工作、4周後開始做簡單運動。

姜志勇提醒，除了勞力職業和長時間固定姿勢外，長時間開車、抽菸及肥胖也是椎間盤突出高危險族群，開車需要維持同一姿勢，又因為引擎會發出震動，對脊椎來說有壓力，長期就容易椎間盤突出；香菸的尼古丁則會讓血管直徑變細，導致椎間盤的血液、養分減少，造成退化，增加突出機率；肥胖則會對脊椎構造加壓，脊椎無法維持一條直線，就容易造成椎間盤突出。

姜志勇呼籲，椎間盤突出看似是小疾病，一開始採保守治療為原則，但若壓迫到神經，嚴重可能導致大小便失禁、下半身或四肢癱瘓，因此不可不重視，若擔心術後恢復期太長，可選擇微創內視鏡手術。