2023年初，因大陸取消清零政策，讓市場對國際油價信心大受鼓舞，預期大陸消費、旅遊、生產等經濟活動，在擺脫近3年時間的壓抑後強勁復甦，將帶動石油需求迅速反彈增長，但年初至今油價不漲反跌，因全球景氣放緩、大陸經濟復甦不如預期，使市場樂觀期待受挫，而美國區域銀行風險更導致投資人恐慌性拋售、市場流動性大減。

元大寶華認為，近期原油市場基本面與油價表現脫鉤，除了受到金融風險導致風險性資產市場出現投機性拋售影響外，對大陸經濟復甦預期差異亦為市場觀點分歧主因之一。因此，解析大陸石油需求增量不如市場預期的原因，包括經濟成長減速、石油密集產業比重減少、能源轉型趨勢、內需消費導向的經濟活動耗油相對較少、製造業出口不佳，預估今年大陸石油需求增量介於55萬桶/日～80萬桶/日。

在解封帶動經濟反彈下，預期2023年大陸石油需求增長高於過去10年平均55萬桶/日的增幅。惟考量美歐經濟放緩、下半年外需仍舊疲軟，大陸生產及貿易缺乏動能，且在消費拉動經濟成長模式下，石油需求成長並無想像中強勁，下半年因大陸需求反彈造成油市供不應求的情況，可能不如IEA等預期嚴重，故難以一己之力推動油價大漲。相對而言，供給面因素如OPEC+減產政策，像是沙烏地阿拉伯表示7月額外減產措施可能延長、俄羅斯是否落實減產承諾等及美國產量成長不確定性，更可能對下半年油價產生關鍵性影響。