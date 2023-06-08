其中，台北市中山區精華地段微型建案座落在西區門戶計畫，緊鄰華山文藝特區及三創園區，基地面積109.2坪，興建地上8層、地下2層，共計12戶，總銷售面積443.5坪。

此建案預估今年9月拿使照，總銷售收入5.3億~5.5億元之間，稅後獲利估超過2成，最快第四季會有貢獻。

另光隆位於中壢過嶺路的自有廠區，分為一廠與二廠，光隆近年為提升廠區使用坪效，已將產線陸續集中在二廠，原來使用的一廠則轉型為倉儲物流型態出租。近期正在議約，預計9月有機會入帳。