阿燦預計端午連假前跳槽到新公司上班，向公司告知離職日為18日，但公司提醒休假制度比照政府機關辦公日曆表，17日他仍得補班，且不會給加班費。阿燦心想，根本沒有遇到彈性休假日（23日），憑什麼要補假！平白無故被公司拗了一天假，難道是我歹命？

勞工若於端午連假前離職，新北市勞工局提醒17日還是得補班。（新北市勞工局提供）

新北市勞工局表示，政府機關辦公日曆表拘束的是行政機關而不是勞工，勞動基準法所謂一例一休，應該在每7日給予勞工2日休息，如事業單位想要比照政府機關辦公日曆表辦理，讓國定假日形成連續假期而調整休息日（就是配合彈性放假及補班），則「補班日」會造成勞工1週上班6日，在這種情況之下，會不符合一例一休的規定。

為讓願意比照政府機關辦公日曆表出勤的事業單位不會違法，勞動部已經指定比照政府機關辦公日曆表出勤及休假的行業，可以適用8周變形工時制度，但事業單位還是要先經過工會或勞資會議同意，才能合法實施8週變形工時，並以「1日換1日」的方式，將勞工周六的休息日與工作日跨週進行對調，不受每7日應休息2日的限制。

以即將到來的端午節連假（22日至25日）為例，經調整實施後，17日（周六）就是俗稱的補班日，在雇主已經合法實施變形工時的情形下，周六的補班日會成為勞工的正常工作日，勞工在當天應該正常出勤，雇主也不需要計給休息日加班費（因原休息日已經調整到23日休息），如果補班日想要放假，就要向雇主請假。

反之，如果使勞工在23日（周五）彈性休假當天出勤，因為該日已調整為休息日的性質，雇主則必須按勞動基準法第24條規定計給休息日加班費。

勞檢處進一步說明，事業單位與勞工約定比照政府機關辦公日曆表出勤及休假，並且合法實施變形工時制度後，就不會因為勞工的到、離職日，進而影響補班日或彈性休假日的性質，除非勞雇雙方重新協商。意即，縱使勞工在17日補班日後才到職，仍然可以在23日休息，因為依照事業單位的制度，該日就是勞工的休息日；相反的，勞工如果在23日彈性休假日前就離職，17日還是正常工作日，因此必需正常出勤，不算加班。