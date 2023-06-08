3年前擔任保安警察第三總隊員警的邱男，因不滿女友欲分手，多次在社群平台上散布女友裸照，並加註侮辱性詞彙，刑事部分邱男遭判處可易科罰金之刑，行政究責部分，懲戒法院判決休職，期間1年6月。可上訴。

邱男擔任警政署保安警察第三總隊員警期間，因不滿女友欲分手，他從2020年3月起無故以網路社群軟體散布妨害她名譽之文字及不雅照等，她檢舉後，案經該總隊調查發現，邱男確有在2020年10月4日、5日到她上班處所糾纏，及因案受他單位製作談話筆錄卻未依規定報告等情。

總隊以邱男言行失檢及違反報告紀律等事由，核布記過一次懲處，告誡他不得再為不當言行或其他違法、違紀情事，但他竟不知悔改，2021年3月至8月間仍以相同手法散布妨害她名譽之文字、不雅照及性交影片等。

刑事部分，邱男被依散布文字誹謗罪及非公務機關非法利用個人資料罪判刑1年，可易科罰金確定，內政部也將邱男移送懲戒。

懲戒法院審酌邱男身為執法人員之警員，不知守法守紀，僅因與女友分手即對她心生不滿，並透過網路於多數社群軟體散布文字及猥褻照片、影片，公布她個資，對她傷害甚深，情節非輕，判決休職1年6月。