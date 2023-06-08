柯叔元這次在《女兒大人加個賴》戲裡飾演金盆洗手的黑道老大「賴打哥」，發現自己罹患了癌症後，想辦法認親並努力和兩個女兒修復關係，光是劇名就有一語雙關的趣味。柯叔元覺得和這群年輕演員超投緣：「這個戲很特別、劇本很好，很有家庭感。可以看到不同的年齡層和不同的行業，如何變成一家人。」

演出經驗豐富的柯叔元，演出「賴打哥」駕輕就熟，日前釋出首波宣傳預告和主視覺中，柯叔元不僅展現劇中黑道老大的氣魄，一句「有沒有帶刀、帶槍都不是重點，重要的是有沒有帶種」霸氣十足，武打動作帥到破表，還釋出鐵漢柔情的一面，撒嬌要女兒加LINE，帥氣又可愛的反差，讓兩個女兒鐵粉陳妤與黃薇渟忍不住在粉絲頁上轉發讚嘆。

因為劇情需要，柯叔元開拍前特別進行武打訓練，他也謙虛表示「謝謝劇組也體諒我的年紀，拍攝時特別安排跟專業武行對打，因為對方夠專業做足反應，對我來說反而比較簡單。」

柯叔元不只展現演技，更當起了資深演員與年輕演員的潤滑劑，主動撮合認識拉近彼此距離，他與常對戲的侯彥西、陳妤、黃薇渟及管麟不只常在群組裡聊天，開玩笑打成一片，讓演他女兒的陳妤與黃薇渟，戲外都直接稱呼他「爸爸」。

侯彥西（左起）、黃薇渟、柯叔元、陳妤、管麟合作《女兒大人加個賴》。（衛視原創提供）

被問到聊天群組裡誰話最多？大家都很有默契爆料說，叔元哥很可愛會傳「我真的好愛你們喔」，不時也會傳「兄弟，I LOVE YOU」「兄弟，我們劇本真的很棒！」柯叔元不忘給大家信心說「我們要先喜歡自己，別人才會喜歡我們！」陳妤感性地說，大家的好感情是騙不了人，一但滑手機收到訊息，打開來看是爸爸叔元哥傳來的，都會忍不住開心笑出來。黃薇渟也說，私下叔元哥就像爸爸一樣，會分享很多演藝圈的小故事給我們聽，相處起來都很開心。

陳妤、黃薇渟劇中飾演彼此相互比較糾纏十多年卻不知道彼此是同父異母的姊妹，當被問到現實生活有沒有同性競爭多年的人物出現過，陳妤表示自己有個類似的狀況，她跟表妹從小就「被」比較，小時候兩人被穿一樣的衣服，身高、成績都被比較，還好後來表妹在國中就跟著舅舅到中國，兩人的比較才終於畫下休止符。如今表妹跟陳妤感情超好，而且表妹後來也跟隨她的腳步進入演藝圈。

衛視原創《女兒大人加個賴》有台味的趣味及浪漫，是一部逗趣幽默、溫馨正向、激勵人心的家庭故事。8月1日起，週一至週五，中視晚間9點全台首播，衛視中文台10點接力播出。