美國AIT理事主席羅森柏格訪台宣布將與三黨參選人會面；今天羅森伯格與民進黨主席副總統賴清德「相約」台南，外界認為賴的「考場」就在台南；知情人士表示，賴清德2020年就以副總統當選人身分前往華府訪問。這次純粹去賴政治發跡地走走。「美國對賴評價來自長期觀察」。

羅森伯格繼昨天與國民黨總統參選人、新北市長侯友宜會面後，今與賴清德在台南見面，被指「面試」賴清德。知情人士指出，這次羅森伯格與賴清德前往台南原因，「不是所謂的面試啦」。

知情人士指出，4月份賴清德接見羅森伯格時，特別邀請羅森柏格到自己的選區台南走走。而台南不僅是台灣古都，也是賴清德政治發跡的城市。知情人士認為，羅森伯格今天跟賴清德同遊台南，跟其他候選人不一樣；賴清德沒有所謂前往「面試」問題。

知情人士說，賴清德是首位以「副總統」身分參選的總統候選人，本身就已經是「國家副元首」，無法用「慣例」來解讀。他說，此外，以前就去過華府多次，包含2020以副總統當選人身分前往華府訪問、2022前往宏國過境美國。知情人士表示，現狀是所有國際外賓友人都紛紛前往台灣拜訪，賴清德平時就在總統府接見國際友人。

至於今天台南行；知情人士表示，本次規劃是慎重但輕鬆的方式安排，就是帶AIT主席前往台南，之前外賓多半在北台灣參訪，因此這次賴清德也帶外賓體會南台灣風氣。知情人士說，美國對賴評價來自長期觀察，包含歷任AIT主席與處長，都跟賴清德有很好的交情，例如過去也帶酈英傑爬阿里山、帶孫曉雅釣蝦，本次也是輕鬆方式帶Laura主席遊台南。