警方指出，車輛明顯超出其所停放之停車格，進而佔用禁止臨時停車區域(紅線)，違規停車事實明確，將依法拖吊取締。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

警方指出，車輛明顯超出其所停放之停車格，進而佔用禁止臨時停車區域(紅線)，違規停車事實明確，將依法拖吊取締。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄劉姓男子昨日在路邊停車，但因前方車輛沒停好，車尾超出一部份，讓劉男停車時，車尾也超出停車格，壓到紅線，但他牽車時，發現車被拖吊，令他相當傻眼，在網上抱怨「車被拖，前車是不是要付點責任」，網友也在留言「矯枉過正」、「前車之賤」；警方表示，車輛明顯超出停車格，占用紅線，根據道交條例拖吊，得繳納600至1200元罰鍰。

劉男昨日駕駛黑色休旅車，停放在左營區文康路、至真路口某停車格，因前方白色轎車沒有將車停好，車尾超出了停車格，導致劉男停車時，後輪也沒在停車格內，超出了停車格，也壓到了後面畫設的紅線，導致劉男下午要取車時，發現愛車遭到警方拖吊，只能自行到博愛四路保管場取車。

然而白車沒停好卻不動於衷，令劉男傻眼，無奈在臉書社團「爆料公社」發表貼文，並表示「車被拖走，前車是不是要負點責任」；網友見狀也在下方表示「過度執法、矯枉過正」、「前車之賤」、「硬要拖」，但也有網友表示「停不下為什麼還要停」、「前車是前車的事停出線外是你的事」。

高雄市交通大隊表示，車輛明顯超出其所停放之停車格，進而佔用禁止臨時停車區域(紅線)，違規停車事實明確，且該車所停放地點地處交叉路口，故依據《道路交通管理處罰條例》第56條1項1款予以拖吊取締。

若民眾遇上亂停車輛，警方建議，撥打110報案由警方到場依客觀事實來認定是否有違規並做後續處置，如警方於現場認定有違規停車，將依《道路交通管理條例》第56條第1項第9款停車方式位置不依規定予以取締並予以拖吊移置。

此外，有網友關心車主是否還要繳納停車費，高雄市交通局指出，使用者有使用停車格，就有發生公物利用權利義務關係，即負有繳費義務，所以會開立停車單；據了解，車主不僅要繳納停車費，還要面臨違停600至1200罰緩外，且要繳納

保管場的移置費1000元。