「金曲歌后」李愛綺2008年和美籍老公Duke結婚，育有一對子女，一家四口幸福美滿，李愛綺異國婚姻維持15年，在今（8日）迎接結婚紀念日，她也有感而發：「還是要說一下，婚姻這條路實在是不容易啊！要維持好的伴侶關係更是一門學問、一直到現在我們都還在學習」。

今天是李愛綺結婚15年紀念日，她在臉書驚呼：「時間也過得太快了吧！怎麼已經15年了，還是要說一下，婚姻這條路實在是不容易啊！要維持好的伴侶關係更是一門學問、一直到現在我們都還在學習、不管如何還是要謝謝我的好朋友好丈夫好爸爸好情人一路陪著我」。

李愛綺迎接15周年之餘，還幽默說：「至於這段婚姻，就讓我們繼續看下去吧」，她曬出當年的結婚照和婚紗照，夫妻都凍齡有術，看起來都沒變，網友也紛紛直呼：「15年後 夫妻兩人都更年輕了....已羡慕」、「從年輕就一直美到現在。還是很美很棒」、「繼續邁進數15年」、「祝福你們幸福一輩子」。

李愛綺和Duke相當恩愛。（圖／中時資料照）

李愛綺和Duke曾共同經營健身房，後來因為疫情停業、虧損2千多萬，甚至透過賣房來解決資金缺口，婚姻關係一度很緊張，所幸李愛綺靠著溝通，加上夫妻互相扶持，總算度過難關，小倆口感情也變更緊密、恩愛如初。