新北市三重高中有一名來自越南新住民家庭的學生楊淑婷，雖然國二才來台灣求學，但在語言不通的情況下，她仍下苦功學習，最後突破障礙，成功錄取台灣大學電機系！為了幫助楊淑婷免因家境清寒中斷學業，先嗇宮董事長李乾龍特別捐贈獎學金，贊助她4年學雜費，希望無後顧之憂。

楊淑婷從小父母離異，她雖在台灣出生，但僅6個月大便被母親送回越南，由外公、外婆扶養長大。外公有感無法提供楊淑婷良好教育環境，便在她14歲那年，把孫女送回台灣，和母親團聚。

楊淑婷說，自己剛來台灣的時候完全不會中文，要從注音符號學起，在學校也只能用手語、英語和老師、同學們溝通，花了2年才能夠流暢使用中文；選擇台大電機系，是希望畢業後能讓家人過上好日子，並在台越兩地工作。

三重高中校長莫恒中表示，楊淑婷性格堅韌，不希望因自己是弱勢而獲得優待，隨時用高標準審視自己，以全班第一名畢業，還是獲頒市長獎的模範生。錄取台大電機系後，擔心自己跟不上學業，跑去考多益竟一舉拿到870高分，獲得大一英文免修的資格。

李乾龍強調，像楊淑婷這樣的優秀孩子，一定要給予鼓勵，決定補助她1年10萬元、共4年學雜費用，後續若想繼續升學進修，也願意贊助。