高雄中正預校爆發學生群聚感染類流感，校方卻隱匿病情，讓學生暴露在病毒環境，導致群聚感染。對此，高雄市長陳其邁認為，按照傳染病防治法應該要通報衛生局，中正預校對於防疫應該要有更積極的做法，已請衛生局發函告知相關的通報責任。

陳其邁指出，經他們了解，中正預校群聚屬於A型流感，一般而言，這種流感在群聚傳播非常快速，尤其在部隊、醫院更容易傳播，所以高市府衛生局也跟相關單位就預防重症，或者是其他的擴散，採取必要的防疫措施。他也提醒，除了流感外，夏天也逐漸進入腸病毒等病毒的流行高峰期，他們也會特別針對高風險部分，進行公衛或者是防疫措施，來預防群聚感染。

陳其邁提及，在新冠肺炎部分，目前仍在持續監測，陽性預測值有比平常的監測值稍微高一些，且有增加的趨勢，所以提醒大家，持續增加疫苗覆蓋率。尤其65歲以上的長輩對抗病毒藥物的效果非常好，所以及早就醫、服藥也可以預防中重症產生。