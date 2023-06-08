旅遊股表現續強，燦星旅(2719)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)一度亮燈漲停，雄獅(2731)及鳳凰(5706)分別勁揚6.05％及4.47％。其中，雄獅201.5元、鳳凰128.5元、燦星旅93.5元、山富176.5元、五福108元均創新高，易飛網70.7元亦創近9年2個月新高。

而中低價觀光類股亦獲盤面資金關愛，六福(2705)、海灣(3252)、劍湖山(5701)、亞都麗緻(5703)均觸及漲停。其中，亞都麗緻以34.25元創逾12年高點、六福22.75元創近2年半高點，海灣26.75元登近1年高點。

分析師認為，隨著端午連假即將到來，且接續進入暑假出國旺季，加上預期台灣旅行團赴中國大陸觀光指日可待，吸引資金搶進觀光股大啖旺季商機。不過，多檔個股股價已創多年新高，須留意高檔獲利了解賣壓出籠可能導致震盪加劇。