美國為啟碁重要市場、占比營收大，故啟碁對於在美設生產基地評估已久，董事長謝鴻波針對相關進度表示，目前已進入審慎密集評估最後階段，預計今年上半年定案。他也說，美國生產基地後續規畫主要是美國客戶、資安等相關產品，加上北美政府推動在地生產計畫，包括美國政府、製造商及產業體系都相當鼓勵啟碁過去設廠。

另外，由於美中科技戰持續，網通廠也紛紛在大陸以外設立生產基地，啟碁則選擇在越南設廠，量產後已順利承接產能轉移，可以應付客戶需求。今年第二季也已經啟動越南二期擴建，預計明年中之前可以完工、2024年下半年量產。

啟碁對今年營運看法審慎樂觀，以目前掌握到的銷售預測及市場動能來看，上下半年營收比重約為47:53(正負2個百分點的誤差範圍)，全年營收還是可以挑戰千億以及2位數成長，至於2024年，也依舊有機會繼續有兩位數成長。毛利率部分，也希望可以回到12%以上。

啟碁目前5月營收尚未公布，但4月營收偏低主要是清明節和五一勞動節的關係，預期5、6月營收將回到正常，第二季營收可以與上季持平或小增，下半年維持成長。