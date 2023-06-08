賴男酒駕撞死婦人遭起訴，為士檢首宗國民法官適用案件。（本報資料照片）

55歲賴姓男子今年1月時酒駕開車，行經新北市汐止區汐平路時，逆向撞死過馬路的69歲蘇姓婦人，士檢偵查後日前提起公訴，並啟動偵訴合一專組聯繫機制，未來此案一審時，將由國民法官陪同審理，是士檢首件起訴的國民法官案件。

起訴指出，賴男30日晚與友人餐敘時飲酒，結束後執意酒駕，晚間7時許開車行經汐平路一段往汐止方向時，逆向撞上步行過馬路的蘇姓婦人，蘇因傷勢嚴重，送醫後宣告不治，警方到場對賴進行酒測，酒測值為0.57，士檢偵結後依酒駕致人於死罪提起公訴。

士林地檢署案發後依法相驗及分案偵辦，因國民法官法於今年 1 月 1 日正式施行，第一階段適用的案件類型，為故意犯罪因而發生死亡結果之案件，士檢啟動偵訴合一專組聯繫機制，由偵查組及公訴組檢察官，組成「國法案件專案小組」，隨著案件偵辦進度，多次聯繫、研討，針對國民法官審判程序蒐證，

力求還原事發現場狀況，以期如實呈現被告犯行及所造成之損害。

本案為首宗士檢起訴的國法案件，未來專案小組將持續運

作，由公訴組負責國法案件的檢察官專責蒞庭，期以深入淺出、眼見耳聞即可瞭解的方式，協助國民法官迅速融入案情，確保實現每位國民法官內心之正義藍圖，發揮國民法官制度功能，以落實國民法官法引入素人參與審判、增進民眾對司法信賴之良法美意。