馬英九基金會執行長蕭旭岑今宣布，馬前總統已邀請包括大陸北京大學、清華大學、復旦大學、武漢大學、湖南大學，五所大學50名學生，在教授陪同下，於今年七月中旬訪問臺灣，與臺灣五所大學交流，並參訪臺灣著名景點與歷史古蹟。

蕭旭岑表示，在兩岸關係緊張的此刻，如果能讓大陸大學的同學來訪，實地傾聽臺灣民眾心聲，了解臺灣真實情況，有助於紓緩兩岸緊張氣氛，傳達更多善意與和平的訊息，也符合蔡英文總統今年520就職周年所說「和平是兩岸的唯一選項」的理念。

蕭旭岑指出，馬前總統在今年三月底、四月初訪問中國大陸12天，率領30位臺灣學生與復旦大學、武漢大學、湖南大學交流時，即當面邀請大陸同學們回訪。五月起馬英九基金會即積極規劃邀約，獲得大陸方面積極回應，足見兩岸交流是大家共同的願望。

蕭旭岑表示，這五所大陸大學的訪問團預定由北大前校長率隊，全程預計9天8夜，與包括台大、政大、文化等大學交流，並將安排參訪相關縣市，以及包括日月潭、太魯閣等景點，以及台北大稻埕、九份和平溪等歷史古蹟與文化考察，讓同學更加深入認識臺灣，能將臺灣美好的一面帶回大陸，如此更能促進兩岸關係和平發展。

蕭旭岑強調，陸委會上周公布民調結果顯示，超過八成民眾贊成政府逐步恢復兩岸健康有序交流，海基會董事長李大維也說，隨著疫情和緩，現在是推動兩岸恢復正常交流的關鍵時刻。馬英九基金會身為民間單位，願意全力協助政府推動兩岸關係，讓兩岸人民儘速恢復正常交流。

蕭旭岑表示，近日曾透過學界人士向陸委會表達有此邀約，準備向政府提出申請，但陸委會似有保留之意，他呼籲陸委會慎重考慮此事，讓兩岸關係盡速恢復正常交流，民間先行。如有必要，馬前總統很願意親自去拜訪邱太三主委，說明此案的重要性、急迫性和不可替代性。