民進黨立院黨團今舉行「內外不修，虧空教育，揭穿柯文哲還債真相」記者會，發現民眾黨主席柯文哲虧空教育，而近期為了參選總統積極想要營造外交形象，都要來戳破這些假象；民進黨團調查，柯文哲在台北市長任內，沒有看到什麼建設，而柯自豪北市府好像財政紀律不錯，第二個是他認為政風不錯，但其實都是假象。

台北市第五選區民進黨立委參選人、台北市議員吳沛憶指出，柯文哲任內舉辦雙城論壇留下呆帳，破壞財政紀律，原本有將近140億元賸餘，但柯文哲用教育基金來還債替自己做面子，如今僅剩下大約12億元，接下來私幼補助預算要從哪裡來？

吳沛憶說，柯文哲卸任前出了一本專書，這本書是他畢業前製作，要做私幼補助「一生六六大順」，當時就發現預算在哪裡？根本沒有編列，這個私幼補助到現在還找不到預算，財政紀律不是拿來標榜的口號。

吳沛憶指出，柯文哲之前打清廉牌，還說貪污長官不可能不知情，近日發現柯文哲任內的公園處長依圖利罪起訴，拿首長特別費請家人吃鵝肉、買生日蛋糕，不實核銷；陳信瑜也是不實核銷特別費，利用職務詐取財物，這幾個只是個案，在柯文哲任內貪汙起訴竟高達108人，這是柯文哲任內自己到議會的專案報告，他至今還是默默不語？柯文哲要參選總統應該要提出他的說明跟回應。

民進黨立委林靜儀指出，總統代表國家門面對於國際社會認知，是非常重要的，柯文哲過去自豪失言是率真，國內失言是丟臉，國外失言是重要的風暴。

她說，華府兩岸專家葛來儀是美國國防部的顧問，也是智庫資深研究員，柯文哲出訪後做一系列報導，葛來儀的評論是全球重要的國際外交學者，他說柯文哲是一個不誠實的人，當一個國家的參選人被認定為不誠實，那其他哪個國家願意跟你有承諾合作？你的經濟貿易國防沒人跟你合作，另一篇報導柯文哲再次吃葛來儀豆腐，葛也呼籲柯文哲不要再談論他，他竟然回說「誰理你？」