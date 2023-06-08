新竹市舊城區停車空間不足，市府去年「新竹市民眾活動中心」闢建為停車場，於今年開放停車，市議員8日在質詢時指出，活動中心裡7車位上被種樹，導致只剩28位可供停放，不解目為了浪費停車空間。市府表示，當初為增添綠意種樹，現在正協調確定7月移除，預計12月前會把車位回歸。

民眾活動中心位於文昌街和武昌街路口，鄰近新竹市中正台商圈、大成街、中央市場等，見證1960、1970年代市中心發展，承載老新竹人回憶。活動中心一度作為停車場，後來又關閉閒置，在民代爭取下，市府考量鄰近商圈停車，決定保留建築特色，將腹地改為公有停車場，提供28格小客車位，於今年1月開放停車。

市議員黃美慧指出，舊城區之所以會沒落，就是因為停車一位難求，現場也有私人設立的停車場，每天都是滿滿滿，假日還要排隊，以前民眾活動中心開放停車時，也都是要排隊停車，結果整建重新開放後，竟然在珍貴的停車位上種樹。

黃美慧質疑，若停車場要增添景觀，難道不能擺放一些盆景，或者搭棚種紫藤花等，硬是浪費7個停車位，真的對該處景觀有幫助嗎？市議員陳慶齡也問，是否是先劃設停車位後才挖洞種樹？

黃美慧也說，這7棵樹佔用7個車位，若以每小時30元計算，1天可收的停車費是5040元，代表停管基金為此1年就損失183萬9600元，難怪停管基金會負債。陳慶齡建議，未來應重整民眾活動中心停車場綠化措施，把位置騰出來給汽車停放。

市長高虹安答詢指出，過去因景觀問題種樹，現在也正在協調，是否可以利用周邊灰色的部分來執行綠美化工作，目前確定會在7月中將植栽移除，預計12月前完成移除後，把停車格還給民眾活動中心使用，確實如議員計算，希望能彌補部分停管基金。

交通處表示，為舒緩舊城區停車需需求，市府與國產署合作將民眾活動中心閒置空間開闢為停車場，提供汽車位28格，種植7棵喬木，有關民意代表反映，希望移植喬木增加停車空間一事，市府將積極改善，預計7月進場移植喬木，預計可再增加汽車位7格，共計35格。